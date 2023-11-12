Сколько времени он в нем пролежал, не сообщается.

Рассказы о том, как iPhone выживает после погружения в морские глубины или выдерживает длительное пребывание на дне озер, а затем "возрождается" и начинает работать в нормальном режиме, стали уже привычными. Однако недавно один из пользователей Reddit поделился поистине необычным случаем: его iPhone окунулся в огонь, получил серьезные повреждения, но при этом сохранил работоспособность.

Сколько именно времени iPhone провел в огне, не сообщается. Примечательно, что на телефоне были видны явные следы сильных повреждений, а корпус, несмотря на значительные повреждения, не расплавился полностью.

реклама

Как утверждается в сообщении, после извлечения из огня iPhone продемонстрировал некоторую устойчивость. Хотя он уже не работал в полную силу, он по-прежнему мог принимать звонки и помогать владельцу создавать резервные копии. Однако возможность зарядки была необратимо нарушена, и он работал исключительно на оставшемся заряде аккумулятора.

Сообщение на Reddit вызвало шквал забавных комментариев: некоторые шутят, что это "нормальная рабочая температура для iPhone", или с юмором предлагают "позвонить в Apple и сообщить им о нарастающей проблеме перегрева".

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Любопытно, что автор не указал модель iPhone, но очертания выреза указывают на то, что он не относится к серии iPhone 15 или iPhone 14 Pro.