Производительность немного ниже, чем у RTX 4090 через DPI.

Широкое распространение разъема USB4 способствует подключению внешних видеокарт к ультрабукам, мини-ПК и портативным приставкам. Однако в последнее время наблюдается всплеск популярности порта OCulink, разработанного специально для этих целей и обладающего значительно большей пропускной способностью - 63 Гбит/с. Компания Minisforum, заметный игрок в этой области, вот-вот представит первый мини-ПК с таким интерфейсом.

В основе этой разработки лежит модель EliteMini UM780 XTX, отличающаяся повышенной надежностью благодаря процессору Ryzen 7 7840HS. Несмотря на достойную вычислительную мощность, отсутствие дискретной видеокарты означает, что производительность в играх зависит только от встроенного GPU. Однако это ограничение обходится наличием порта OCulink, позволяющего подключить даже RTX 4090.

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Чтобы проверить эту возможность, мини-ПК был протестирован с использованием соответствующего адаптера. В бенчмарке 3DMark TimeSpy решение набрало впечатляющие 32 459 баллов. Следует отметить, что этот показатель несколько снижается по сравнению со средним результатом RTX 4090, который обычно находится в районе 36 300 баллов. Несмотря на небольшое снижение, важно подчеркнуть, что оно сравнительно меньше, чем падение производительности при использовании соединений USB4 или Thunderbolt 4.