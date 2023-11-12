Криптовалюта уверенно идёт к $40 000.

С точки зрения энтузиастов биткоина, подходящий момент для решительной победы над скептиками криптовалют, похоже, не за горами. Этот оптимизм подкрепляется прояснением нормативно-правовой базы и резким ростом числа институциональных инвесторов. В течение длительного периода времени пессимисты доминировали в ситуации, подчеркивая ценовую уязвимость BTC и утверждая, что ведущая криптовалюта не имеет существенной ценности в более широком контексте. Однако недавний поворот событий кардинально изменил эту точку зрения.

Только за последний месяц цена биткоина выросла на 38%. За год рост курса главной криптовалюты составил 124%. Сейчас биткоин находится на грани преодоления ценового порога в 40 000 долларов, успешно преодолевая спад на рынке, вызванный крахом стабильной монеты Terra в 2022 году.

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Метрика "Реализованная цена" биткоина служит достаточно точной оценкой средней стоимости рынка. Эта методика позволяет определить, находится ли большинство трейдеров, торгующих биткоином, в состоянии прибыли или убытка. Текущая реализованная цена биткоина колеблется в районе отметки 20 000 долларов. Несмотря на это, реальная рыночная цена криптовалюты почти вдвое превышает среднюю себестоимость.

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Дополнительную интригу добавляет явное отсутствие продаж или фиксации прибыли среди трейдеров. Это свидетельствует о твердой уверенности инвесторов в возможности дальнейшего роста курса. Изучая фрагмент, посвященный ликвидациям Bitcoin, можно отметить отсутствие значительных событий по ликвидации длинных фьючерсных позиций.