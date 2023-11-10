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Kachka
GALAX представила RTX 4090 Carbon Fiber Edition за 2 880 долларов
Референсная модель стоит 1 600 долларов.

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Компания GALAX представила новую итерацию RTX 4090 Carbon Fiber Edition, заимствованную из ранее представленной видеокарты 20th Anniversary Edition. Эта модель демонстрирует уникальную трехслотовую конфигурацию, объединяющую три вентилятора, причем один стратегически расположен на противоположной стороне. Отличительной особенностью этой модели является скрытый разъем питания, который еще не получил широкого распространения среди моделей 12VHPWR.

Carbon Fiber Edition отличается передней панелью, украшенной "углеродным волокном", хотя на самом деле она не состоит из настоящего углеродного волокна. На передней панели этой видеокарты, посвященной 20-й годовщине, установлены два эксклюзивных вентилятора, обеспечивающих стабильную работу.

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Удивительно, но Carbon Fiber Edition демонстрирует несколько более высокую скорость по сравнению со стандартными вариантами. Тактовая частота повысилась с 2595 МГц до 2610 МГц, что не является существенным скачком.

По данным GALAX, выход моделей 20th Anniversary запланирован на завтра, на 20:00 по китайскому времени. Любители этих карт должны быть готовы выложить не менее 20 000 юаней (2 743 долларов) за белую модель или 21 000 юаней за Carbon Edition (2 880 долларов).

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Компания GALAX официально подтвердила доступность этих карт на китайских торговых площадках JD, TMall и WeChat. К сожалению, для потребителей за пределами этих рынков официального канала приобретения карт не существует. Компания уточнила, что глобальный запуск не планируется. Важно отметить, что данные карты посвящены именно 20-летию присутствия GALAX в Китае, а не глобальному бренду.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #galax
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