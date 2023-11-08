Компания впервые выходит на рынок видеокарт.

Китайская корпорация Loongson оказала значительное влияние на индустрию процессоров, выпустив недавно чип Loongson 3A6000. Эта модель продемонстрировал способность конкурировать с такими хорошо зарекомендовавшими себя аналогами, как Ryzen 3 3100 и Core i3-10100F, при этом работая на заметно более низких тактовых частотах. Однако последние новости указывают на то, что компания стремится выйти на рынок видеокарт.

Стоит отметить, что на первых порах Loongson столкнется с менее серьезной конкуренцией на рынке видеокарт по сравнению с процессорными предприятиями. Выход ожидаемой видеокарты Loongson запланирован на третий квартал будущего года и, по крайней мере, по заявлениям производителя, она будет конкурировать с Radeon RX 550.

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Radeon RX 550, напомним, дебютировала в 2017 году и даже тогда демонстрировала скромную производительность, значительно уступая GTX 1050 и лишь немного превосходя GTX 750 Ti.

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Однако необходимо помнить, что путь Loongson в сферу процессоров изначально не был гладким. Кроме того, в сфере видеокарт китайского производства нет ни одной, которую можно было бы назвать высокопроизводительной по современным меркам. Если провести сравнение, то китайская видеокарта от Loongson окажется примерно в 70 раз менее производительной по числу TFLOPS по сравнению с RTX 4090, что наглядно демонстрирует огромный разрыв между китайскими и американскими технологиями.