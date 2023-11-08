Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Китайская компания Loongson собирается выпустить видеокарту: она будет в 70 раз слабее RTX 4090
Компания впервые выходит на рынок видеокарт.

реклама

Китайская корпорация Loongson оказала значительное влияние на индустрию процессоров, выпустив недавно чип Loongson 3A6000. Эта модель продемонстрировал способность конкурировать с такими хорошо зарекомендовавшими себя аналогами, как Ryzen 3 3100 и Core i3-10100F, при этом работая на заметно более низких тактовых частотах. Однако последние новости указывают на то, что компания стремится выйти на рынок видеокарт.

Стоит отметить, что на первых порах Loongson столкнется с менее серьезной конкуренцией на рынке видеокарт по сравнению с процессорными предприятиями. Выход ожидаемой видеокарты Loongson запланирован на третий квартал будущего года и, по крайней мере, по заявлениям производителя, она будет конкурировать с Radeon RX 550.

реклама

Radeon RX 550, напомним, дебютировала в 2017 году и даже тогда демонстрировала скромную производительность, значительно уступая GTX 1050 и лишь немного превосходя GTX 750 Ti.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако необходимо помнить, что путь Loongson в сферу процессоров изначально не был гладким. Кроме того, в сфере видеокарт китайского производства нет ни одной, которую можно было бы назвать высокопроизводительной по современным меркам. Если провести сравнение, то китайская видеокарта от Loongson окажется примерно в 70 раз менее производительной по числу TFLOPS по сравнению с RTX 4090, что наглядно демонстрирует огромный разрыв между китайскими и американскими технологиями.

#видеокарты #китай
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия, по прогнозам МВФ, может занять особое место в мировой торговле
AMD дарит игру Avatar: Frontiers of Pandora при покупке Ryzen 7000 и Radeon RX 7000
Imagination Technologies представила графическую архитектуру с поддержкой DirectX 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
11
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
13

Сейчас обсуждают

Император эщкере
17:04
Не до всех ещё дошло в силу скудоумия. Человечество всего лишь эволюционная ступень к другому разуму и другой жизни. Грядёт синнгулярность! На колени!
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Юрий Петрович
17:01
Красавы! Бог в помощь!
В бета-версию The Finals сыграло 7,5 миллионов игроков в Steam
Даниил Лавкрафт
17:00
"базовые 24 кадра" - а один кадр тогда чего не базовый?
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
VRoman
16:49
Зря они 7000g в 8000g переименовывают
Первыми настольными APU AMD для AM5 могут стать четыре модели Ryzen 8000G
iMushroom
16:48
Даже нечего ответить,вы правы.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в середине февраля следующего года — утечка
Пинаю даунов
16:40
Совсем от украинцев решили избавить эту землю
Matrixport: Цена Ethereum (ETH) может вырасти до $3 тыс.
Тихон Ворушило-Звежинский
16:40
Еще бы с санкциями что-то делали...
Яндекс Плюс отдают со скидкой 25%, количество подписчиков растёт
KotSkripaley
16:32
Покусанные клопами лягухи, начинают чегой-то подозревать...
liberation: Стремительное летнее контрнаступление ВСУ провалилось
Максим Седов
16:28
а почему на вк капсулу нео такого не подвезли?
«Маруся» научилась звонить на умные колонки «VK Капсула» и «VK Капсула Мини»
Johan_888
16:19
А сколько будет стоить грамм "лекарства" у государства и в каком виде будут выпускать? Кто будет выписывать рецепты, и где будут выдавать/продавать?
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем