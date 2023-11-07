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Концепция сингулярности ИИ представляет собой монументальный рубеж, за которым искусственный интеллект безоговорочно превзойдет человеческий, что приведет к достижению состояния беспрецедентной производительности. В настоящее время появление GPT-4 Turbo от OpenAI является значительным шагом на пути к реализации этого утопического стремления.
Совсем недавно компания OpenAI представила свою самую грозную языковую модель, управляемую искусственным интеллектом, вызвав значительный ажиотаж в мировом технологическом сообществе. Эта модель, получившая название GPT-4 Turbo, должна официально дебютировать в ближайшие недели. Если оригинальный GPT-4 был обучен на информации до сентября 2021 года, то GPT-4 Turbo использует гораздо более актуальные данные, охватывающие знания до апреля 2023 года.
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Углубляясь в особенности GPT-4 Turbo, OpenAI на своей первой конференции разработчиков выделила следующие ключевые аспекты:
- Две разные версии, одна из которых специализируется на анализе текста, а другая способна обрабатывать и понимать как текстовые, так и графические контексты. Первая версия в настоящее время доступна через API Preview
- Значительное снижение операционных затрат для разработчиков: входные затраты составят всего $0,01 по сравнению с $0,03 для стандартной модели GPT-4
- Последняя новинка OpenAI сохраняет поддержку запросов на преобразование текста в речь, вводов изображений и запросов на генерацию изображений благодаря совместной работе с нейросетью DALL-E 3
- GPT-4 Turbo, как известно, благодаря более глубокому обучению, умеет решать очень сложные задачи, заключенные в одном запросе