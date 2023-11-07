Компания рассказала, какие возможности получит GPT-4 Turbo.

Концепция сингулярности ИИ представляет собой монументальный рубеж, за которым искусственный интеллект безоговорочно превзойдет человеческий, что приведет к достижению состояния беспрецедентной производительности. В настоящее время появление GPT-4 Turbo от OpenAI является значительным шагом на пути к реализации этого утопического стремления.

Совсем недавно компания OpenAI представила свою самую грозную языковую модель, управляемую искусственным интеллектом, вызвав значительный ажиотаж в мировом технологическом сообществе. Эта модель, получившая название GPT-4 Turbo, должна официально дебютировать в ближайшие недели. Если оригинальный GPT-4 был обучен на информации до сентября 2021 года, то GPT-4 Turbo использует гораздо более актуальные данные, охватывающие знания до апреля 2023 года.

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Углубляясь в особенности GPT-4 Turbo, OpenAI на своей первой конференции разработчиков выделила следующие ключевые аспекты: