Похожая модель стоит 2 200 долларов.

В мае этого года компания Samsung представила Odyssey OLED G9 (S49CG954SC) – 49-дюймовый двойной OLED-дисплей c 2К-разрешением и с частотой обновления 240 Гц по цене от 2 200 долларов.

Согласно сообщению издания IT Home, компания Samsung недавно выпустила новую похожую модель – S49CG934. Этот монитор также может похвастаться 49-дюймовым двойным OLED-экраном с разрешением 2K и высокой частотой 240 Гц, однако у него есть небольшой нюанс: новинка доступна по более бюджетной цене – всего 1 235 долларов.

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Этот монитор оснащен просторным OLED-экраном с впечатляющим соотношением сторон 32:9, кривизной 1800R и разрешением 5120x1440 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 240 Гц, что обеспечивает плавность изображения, а время отклика – всего 0,03 миллисекунды. Цветовой охват по стандарту DCI-P3 достигает 99%, а пиковая яркость монитора составляет 1000 кд/м².

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Кроме того, устройство оснащено встроенными двойными стереодинамиками, обеспечивающими качественное воспроизведение звука. Монитор поддерживает такие универсальные функции, как разделение экрана и режим "картинка в картинке", что расширяет возможности многозадачной работы. Что касается возможностей подключения, то монитор оснащен интерфейсами HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C и эргономичной подставкой для повышения комфорта пользователя.