И показал часть её будущей упаковки.

Появилась частичная утечка информации о грядущей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti SUPER, впервые раскрывающая дизайн ее упаковки. Хотя существование семейства GeForce RTX 40 SUPER не является секретом, странная номенклатура одной из конкретных моделей – GeForce RTX 4070 Ti SUPER – вызвала недоумение. Несмотря на первоначальное неприятие схемы наименования NVIDIA, недавняя утечка об упаковке от MEGAsizeGPU позволяет предположить, что компания, возможно, одобрила это название.

Если данная утечка является подлинной, то она служит подтверждением брендинга серии RTX 40 SUPER. Сам логотип "SUPER" выполнен в том же стиле шрифта, что и у серии RTX 40, и имеет более строгую эстетику, как и у серии RTX 20 "SUPER". Пока неясно, каким будет контур карты – зеленым, серебристым или черным.

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Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER, как сообщается, будет включать графический процессор AD103-275 с 8 448 ядрами и 48Mb кэш-памяти L2. По прогнозам, мощность GeForce RTX 4070 Ti SUPER будет близка к мощности существующей модели RTX 4070 Ti и составит около 285W.

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