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Kachka
Исследование: США тихо вооружают Тайвань до зубов, готовясь к потенциальной войне с Китаем
В ближайшие пять лет помощь может составить до $10 млрд

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Для случайного наблюдателя сумма в 80 млн долларов может показаться незначительной, не дотягивающей до стоимости современного истребителя. Как известно, Тайвань уже обязался приобрести у США военной техники на сумму более 14 млрд долларов. 

Однако на этот раз ситуация отличается: новые $80 млн не являются кредитом, они получены напрямую от американских налогоплательщиков. Впервые за более чем четыре десятилетия Соединенные Штаты на собственные средства поставляют оружие в страну, которую официально не признают дипломатически. Эта операция осуществляется в рамках иностранного военного финансирования (FMF).

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Стоит отметить, что миллиарды долларов были направлены в такие страны, как Афганистан, Ирак, Израиль, Египет и прочие. До сих пор FMF всегда предоставлялась исключительно странам или образованиям, признанным ООН, к которым Тайвань не относится.

В 1979 году, после того как США приняли решение о переносе дипломатического признания с Тайваня на Китай, они продолжили поставки вооружений Тайваню в соответствии с положениями Закона о тайваньских отношениях. Цель заключалась в том, чтобы поставить ровно столько вооружений, чтобы Тайвань мог защитить себя от потенциальной китайской агрессии, не дестабилизируя при этом отношения между Вашингтоном и Пекином.

По мнению Ванг Тинг-ю, законодателя от правящей партии, имеющего тесные связи с президентом Тайваня Цай Ин-вэнь и лидерами Конгресса США, выделение $80 млн является только началом. Он отмечает, что в июле президент Байден, воспользовавшись своими дискреционными полномочиями, одобрил продажу Тайваню военных услуг и оборудования на $500 млн. 

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Однако суть дела заключается в финансовом аспекте. Ванг предполагает, что это только начало помощи, которая может составить до $10 млрд в течение следующих пяти лет.

#сша #китай #тайвань #америка #сша vs китай #тайваньский пролив
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