И гораздо более энергоэффективный.

В недавней научной статье китайского университета Цинхуа рассматриваются вопросы создания и функционирования сверхбыстрого и высокоэффективного чипа для обработки искусственного интеллекта, предназначенного специально для задач компьютерного моделирования. Этот инновационный чип, получивший название All-analog Chip Combining Electronic and Light Computing (ACCEL), использует уникальную архитектуру, объединяющую фотонные и аналоговые вычисления. Он отличается более чем в 3000 раз большей производительностью, чем NVIDIA A100, и при этом потребляет в четыре миллиона раз меньше энергии. Хотя ACCEL является специализированным инструментом, он представляет собой шаг вперед в направлении вычислений, когда полупроводники разрабатываются на заказ для удовлетворения конкретных потребностей.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщается, что ACCEL достигает впечатляющих 4,6 триллиона операций в секунду, что является значительным улучшением по сравнению с A100 от NVIDIA, который выполняет 0,312 квадриллиона операций. В исследовательской работе указывается, что ACCEL может выполнять 74,8 квадриллиона операций в секунду, потребляя всего 1 ватт энергии, что называется "системной энергоэффективностью". Даже новейший суперчип компании NVIDIA H100 с его 80 млрд транзисторов меркнет по сравнению с этими результатами.

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Важно отметить, что 99% операций происходит внутри оптической системы, что позволяет преодолеть ограничения, характерные для других архитектур.