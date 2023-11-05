Стоить такое приспособление будет 55 долларов

Известный ресурс FanlessTech недавно анонсировал интригующий корпус для SSD M.2. Этот корпус обладает удивительной способностью превращать твердотельный накопитель M.2 в миниатюрного "демона скорости", которым можно с легкостью маневрировать по рабочему пространству.

Китайская компания Jeyi представила ThunderRate – корпус M.2, который отличается тщательно обработанным на станке устройством, черпающим вдохновение в плавных очертаниях болидов Формулы-1. Корпус выполнен в ярком гоночном красном цвете, напоминающем цвета, которые часто ассоциируются с высокопроизводительными суперкарами. Отличительной особенностью ThunderRate является наличие четырех прозрачных подвижных колес, благодаря которым он остается динамичным и мобильным на любой поверхности.

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ThunderRate напоминает игрушку Hot Wheels для компьютерных энтузиастов, стремящихся использовать возможности твердотельного накопителя M.2 в качестве внешнего диска. Изготовленный из прочного алюминиевого сплава, он обеспечивает пассивное охлаждение твердотельного накопителя M.2 в любом положении.

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Данный корпус M.2 доступен для приобретения по розничной цене в 55 долларов на различных китайских платформах электронной коммерции, включая Tmall и JD.com.