Графический процессор получил флагманскую архитектуру Navi 31

Стали известны первые тесты производительности графического процессора AMD Radeon RX 7900M "Navi 31".

Информация о Radeon RX 7900M появилась в начале октября, и тогда же чип был официально представлен в составе Alienware m18 – ноутбука, работающего исключительно на платформе AMD и оснащенного топовыми GPU Radeon и CPU Ryzen. До этого выпуска линейка RNDA3 компании AMD не была представлена в высокопроизводительном сегменте, и только графические процессоры Navi 33 были ориентированы на рынок начального уровня.

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Как правило, и AMD, и NVIDIA выпускают GPU для ноутбуков, которые находятся на один уровень ниже своих флагманских аналогов для настольных ПК, часто с уменьшенной конфигурацией ядер или тактовой частотой из-за ограничений по энергопотреблению и тепловыделению. Выпустив Radeon RX 7900M, компания AMD не только представила первый в мире чиплетный GPU в сегменте ноутбуков, но и включила в него свой флагманский чип Navi 31, чего не удалось достичь NVIDIA из-за ограничений по энергопотреблению.

Графический процессор Radeon RX 7900M основан на архитектуре RDNA3 и имеет 4608 ядер. Это на 20% больше по сравнению с RX 7800 XT, но немного меньше по сравнению с RX 7900 GRE. Пиковая тактовая частота GPU составляет 2090 МГц.

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Теперь у нас есть первый бенчмарк производительности 3DMark Time Spy, проведенный техническим и игровым ютубером GizmoSlipTech. В качестве тестовой системы использовался ноутбук Alienware m18, оснащенный процессором AMD Ryzen 9 7945HX и видеокартой Radeon RX 7900M. Базовая цена этого ноутбука в США составляет $2 799, в то время как аналогичная система с графическим процессором RTX 4080 стоит на 20% дороже - $3 349. По результатам карта AMD обогнала конкурента по производительности на более чем 5%.