Чипы, которые раньше шли исключительно в Китай, теперь идут в другие страны Азии.

В связи с введением Соединенными Штатами экспортных ограничений для "стран-соперниц" компания NVIDIA якобы изменила условия распространения своих "китайских" графических процессоров Ampere A800 AI.

Это событие совпадает с введением администрацией Байдена новых жестких ограничений в отношении Китая с целью воспрепятствовать быстрому развитию искусственного интеллекта в этом регионе. Теперь Китаю будет отказано в доступе к процессорам NVIDIA H800 и A800, которые ранее были модифицированы компанией NVIDIA для соблюдения американских торговых правил.

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В свете прекращения доступа к высокопроизводительным процессорам H100 изменение американской политики может помешать расширению рынка ИИ в Китае. Тем не менее, это решение создало проблемы для производителей графических процессоров, которые теперь ищут альтернативы для очистки имеющихся запасов через непрямые розничные каналы.

Сообщается, что NVIDIA заключила партнерство с некоторыми американскими компаниями, включая PNY и системного интегратора Colfax International, для продвижения продаж графических процессоров A800 AI, изначально предназначенных для китайского рынка.

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Компания PNY уже начала продажи NVIDIA A800 40Gb в различных регионах, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Африку и Индию. Примечательно, что изначально видеокарты A800 рассматривались в качестве замены основных графических процессоров AI. Однако, учитывая растущий спрос со стороны сектора ИИ, решение NVIDIA расширить доступность A800 представляется разумным.