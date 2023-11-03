Лучшей бюджетной моделью стал Redmi Note 12 Turbo.

Команда бенчмарка AnTuTu недавно опубликовала очередной рейтинг лучших Android-смартфонов по цене и производительности, составленный по состоянию на конец октября 2023 года.

Среди заметных достижений в этом рейтинге эксперты AnTuTu отметили увеличение числа моделей с флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в бюджетном сегменте.

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В самой доступной категории, включающей устройства стоимостью до 1999 юаней (эквивалентно 273 долларам), лидирующую позицию по-прежнему занимает Redmi Note 12 Turbo. Однако на второе и третье места теперь претендуют Realme GT Neo5 SE и OnePlus Ace 2V.

В ценовой категории от 2 000 до 2 999 юаней (274-409 долларов) OnePlus Ace 2 занял первое место, второе – Lenovo Legion Y70, а третье – Nubia Z50 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.

В следующей ценовой категории, от 3 000 до 3 999 юаней (410-546 долларов), лидирующие позиции занимают Nubia Z50S Pro, Meizu 20 Pro и iQOO 11S.

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Наконец, в категории от 4 000 юаней (более 547 долларов) лидерство стремительно захватил самый свежий флагман – Xiaomi 14, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. Второе место занял Xiaomi 14 Pro, третье – Oppo Find X6.