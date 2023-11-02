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Kachka
Twitter сегодня стоит меньше половины того, что за него заплатил Илон Маск
Не исключено, что миллиардер купил компанию гораздо дороже её реальной стоимости.

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Стоимость социальной медиаплатформы Twitter, известной в настоящее время как X, оценивается примерно в 19 млрд долларов, о чем свидетельствуют внутренние документы, изученные недавно авторитетным изданием The Verge. Из этих документов следует, что сотрудники получили акции компании, индивидуальная стоимость которых составляет 45 долларов.

Согласно этим документам, реальная рыночная стоимость одной акции определяется советом директоров с учетом различных факторов и в соответствии с действующим налоговым законодательством. Хотя текущая оценка Twitter значительно ниже той, которую Илон Маск заплатил за него в октябре 2022 года (44 млрд долларов), инвестиционная компания Fidelity Investments считает, что компания стоит всего 15-16 млрд долларов.

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The Verge также отмечает, что сотрудникам Twitter выделяются ограниченные фондовые единицы (RSU). Срок действия этих RSU составляет четыре года, начиная с даты предоставления, и они облагаются налогом как доход только в случае наступления события ликвидности, такого как продажа компании.

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