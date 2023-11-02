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Kachka
Биткоин вырос на 27%, а аналитики предрекают курс в 150 000 долларов к 2025 году
В начале 2024 году SEC скорее всего одобрит спотовый ETF BTC.

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В октябре цена биткоина заметно выросла, увеличившись на 27%. По данным агентства Bloomberg, это самый высокий показатель для основной криптовалюты с января.

По мнению аналитика Bernstein Гаутама Чугани, к 2025 году стоимость биткоина может достигнуть 150 тыс. долларов. По прогнозам высокопоставленной компании, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдаст разрешение на создание биржевого фонда биткоина (ETF) в первом квартале 2024 года.

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Эта оценка примерно в пять раз превышает текущую цену, которая колеблется в районе 35 400 долларов. Это также означает удвоение исторического максимума биткоина, который в ноябре 2021 года достиг 69 000 долларов.

В прогнозе Bernstein говорится, что утверждение ETF приведет к перемещению до 10% оборотного предложения биткоина в новые финансовые инструменты. Это позволит обычным инвесторам напрямую включить BTC в свои инвестиционные портфели.

Гаутам Чугани подчеркнул важность выбора времени, заявив следующее:

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"Возможно, вы не разделяете такого энтузиазма в отношении биткоина, как мы, но если смотреть на BTC объективно, как на товар, то это говорит о том, что в рыночном цикле наступил переломный момент. Похоже, что на горизонте маячит одобрение ETF со стороны SEC, особенно со стороны мировых лидеров в области управления активами, таких как BlackRock и Fidelity".

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
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