Самым дорогим обновлением будет память и накопитель.

Самый продвинутый 16-дюймовый MacBook Pro из новой линейки Apple, оснащенный чипом M3, является довольно премиальным предложением и, как и следовало ожидать, цена на него соответствующая. В полной комплектации со 128Gb ОЗУ (эксклюзивной для чипа M3 Max) и SSD-накопителем емкостью 8Tb он обойдется в США в 7 200 долларов.

Стоимость базовой модели начинается от 4 000 долларов, и стоит отметить, что эти обновления увеличивают стоимость 16-дюймового MacBook Pro почти вдвое, причем значительная часть приходится на обновление SSD, которое стоит 2 200 долларов, а дополнительная память обойдется еще в тысячу долларов.

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В Великобритании стоимость топовой модели достигает 7 300 фунтов стерлингов (8 860 долларов), а базовой – 4 100 фунтов стерлингов (4 975 долларов). В Австралии самая высокая цена на полностью обновленный 16-дюймовый MacBook Pro составляет 11 700 австралийских долларов, что значительно выше цены базовой модели - 6 900 австралийских долларов. Интересно, что процентная наценка в Австралии несколько меньше, чем в США и Великобритании.

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Примечательно, что топовый MacBook на базе M3 значительно дороже своего предшественника – более чем на 10%. Apple всегда требовала дополнительную плату за обновление памяти и накопителей, и эта тенденция сохраняется в моделях M3.