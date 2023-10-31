Официально эти приложения на Huawei недоступны.

Пользователи смартфонов Huawei и Honor выражают обеспокоенность необычным поведением своих устройств на различных платформах, включая службу поддержки Google, форумы и социальные сети. Согласно сообщениям, подтвержденным скриншотами, смартфоны этих производителей стали отмечать приложения Google как потенциально вредоносные.

Устройства выдают предупреждения о том, что приложения Google заражено вирусом под названием TrojanSMS-PA. В предупреждении указывается на способность приложений отправлять SMS-сообщения без явного согласия пользователя, что создает угрозу для конфиденциальной информации, хранящейся на устройстве. В конце предупреждения настоятельно рекомендуется немедленно удалить все приложения Google.

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Стоит отметить, что другие антивирусные программы, такие как Norton и Sophos, не идентифицируют Google как вирус. На момент написания данного материала компания Huawei еще не отреагировала на ситуацию, и вполне вероятно, что данная проблема является следствием простого программного сбоя.

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Как многие уже знают, официальные приложения Google недоступны для смартфонов Huawei из-за санкций, введенных США.