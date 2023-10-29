Вместо путешествия людям предлагают оставить на спутнике своё имя.

NASA предлагает всем желающим отправлять свои имена на Юпитер, признавая невероятность перспективы личного посещения самой большой планеты нашей Солнечной системы. Космическое агентство готовится к отправке в 2024 году к ледяной луне Юпитера спутника наблюдения Europa Clipper, проект которого несколько лет назад был передан компании SpaceX. В рамках этого проекта NASA предлагает энтузиастам возможность выгравировать свое имя и доставить его на луну Юпитера, представляя это как наиболее близкий к личному визиту опыт.

В июле 2021 года NASA заключило контракт на полет Europa Clipper с компанией SpaceX, что стало одним из первых контрактов, полученных ракетой Falcon Heavy, которая превзошла по своим характеристикам ракету Space Launch System.

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До запуска Clipper остается всего 11 месяцев, и сейчас NASA приглашает желающих вписать свои имена на спутник, который совершит путешествие к Европе протяженностью 1,8 млрд миль. Среди 95 лун, окружающих Юпитер, Европа – одна из самых близких. Ученые предположили наличие на Европе потенциальных подземных океанов, что вызвало спекуляции о существовании внеземной жизни.

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В рамках процесса подачи заявок NASA подчеркивает крайне малую вероятность личного посещения других планет и предлагает людям найти удовлетворение в отправке своего имени на борт спутника, вращающегося вокруг Европы.