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NASA предлагает всем желающим отправлять свои имена на Юпитер, признавая невероятность перспективы личного посещения самой большой планеты нашей Солнечной системы. Космическое агентство готовится к отправке в 2024 году к ледяной луне Юпитера спутника наблюдения Europa Clipper, проект которого несколько лет назад был передан компании SpaceX. В рамках этого проекта NASA предлагает энтузиастам возможность выгравировать свое имя и доставить его на луну Юпитера, представляя это как наиболее близкий к личному визиту опыт.
В июле 2021 года NASA заключило контракт на полет Europa Clipper с компанией SpaceX, что стало одним из первых контрактов, полученных ракетой Falcon Heavy, которая превзошла по своим характеристикам ракету Space Launch System.
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До запуска Clipper остается всего 11 месяцев, и сейчас NASA приглашает желающих вписать свои имена на спутник, который совершит путешествие к Европе протяженностью 1,8 млрд миль. Среди 95 лун, окружающих Юпитер, Европа – одна из самых близких. Ученые предположили наличие на Европе потенциальных подземных океанов, что вызвало спекуляции о существовании внеземной жизни.
В рамках процесса подачи заявок NASA подчеркивает крайне малую вероятность личного посещения других планет и предлагает людям найти удовлетворение в отправке своего имени на борт спутника, вращающегося вокруг Европы.