Дата выпуска игры все ещё неизвестна

Похоже, что в Grand Theft Auto 6 появятся более разнообразные и реалистичные анимации по сравнению с предыдущими играми, на что указывает характерная система, которую планируется использовать в игре.

Пользователь сабреддита GTA6 Tobbelobben недавно обнаружил патент, поданный Take-Two Interactive, материнской компанией Rockstar Games. Этот патент, полученный в результате прошлогодней утечки, раскрывает инновационную систему анимаций, состоящую из библиотеки небольших взаимозаменяемых компонентов для движений персонажей.

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Эти компоненты можно комбинировать различными способами, что позволяет создавать широкий спектр анимаций, отличающихся большим разнообразием и реалистичностью. Примечательно, что эта система обладает широкими возможностями даже для таких простых действий, как ходьба, причем анимация органично адаптируется к таким факторам, как погодные условия. Особенно примечательно, что эта система будет распространяться и на неигровых персонажей (NPC), что может сделать Grand Theft Auto 6 одной из самых захватывающих игр с открытым миром на сегодняшний день.

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К сожалению, информация о Grand Theft Auto 6, помимо ее существования в качестве текущего проекта, весьма ограничена. Однако, согласно одному из предыдущих сообщений, визуальный скачок в грядущей части игры превзойдет значительный разрыв между Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V.