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Kachka
Видеокарта Radeon RX 7900 GRE уже доступна в Европе за 720 евро
Бюджетный вариант RX 7900 XT можно взять на 120 евро дороже.

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Видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE Golden Rabbit Edition представляет собой уникальную итерацию, включающую графический процессор Navi 31 XL. Изначально эта специальная модель была выпущена эксклюзивно для китайского рынка еще в июле. Во время первоначального выпуска на территории Китая разрешалось продавать эти карты только при условии, что они являются частью готовой системы. Однако это ограничение претерпело изменения, позволив приобретать карты RX 7900 GRE в комплекте только с материнскими платами и блоками питания, что позволяет эффективно снизить общую стоимость.

Интересно, что в Испании и Румынии карта Sapphire RX 7900 GRE теперь доступна для отдельного приобретения, что избавляет от необходимости покупать целый игровой ПК. Цена этих карт составляет 719 евро, что на 120 евро дешевле, чем RX 7900 XT в Европе, и на 170 евро дешевле, чем Sapphire RX 7900 XT PULSE, предлагаемая тем же ритейлером.

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Что касается технических характеристик видеокарты, то она оснащена графическим процессором Navi 31 с 5120 потоковыми процессорами и 16Gb памяти GDDR6, работающей на 256-битной шине со скоростью 18 Гбит/с. Интересно, что такая конфигурация памяти очень похожа на RX 7800 XT, которая основана на полноценном GPU Navi 32 с 3840 ядрами. Обе модели демонстрируют схожие требования к энергопотреблению, однако RX 7900 GRE обладает 33%-м приростом ядер и стоит на европейском рынке ровно на 34% дороже. 

#amd #видеокарты #rx 7900 xtx #rx 7900 xt #rx 7900 gre
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