Его анонсируют в начале 2024 года.

Компания Lenovo скоро представит свой новейший игровой флагманский ноутбук Legion Y9000K 2023, и эта модель уже успела засветиться в интернете. Ее отличительной особенностью является использование процессоров Intel Core 14-го поколения, в частности, высокопроизводительных вариантов с обозначением HX.

Вполне вероятно, что грядущая модель получит название Legion Y9000K 2024 и, как ожидается, появится на рынке в следующем году одновременно с выпуском новых процессоров. В этой линейке будут представлены ноутбуки, оснащенные процессорами Core i7-14650HX, Core i7-14700HX и Core i9-14900HX. Кроме того, будут доступны различные варианты графических адаптеров: GeForce RTX 4060 Laptop, GeForce RTX 4070 Laptop, GeForce RTX 4080 Laptop и GeForce RTX 4090 Laptop. Что касается системной памяти, то ее максимальный объем составит впечатляющие 64Gb, а для хранения данных предусмотрен емкий твердотельный накопитель объемом 2Tb.

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Параллельно компания ASUS готовится представить не менее мощный ноутбук ROG Strix Scar 16. Это устройство cможет похвастаться дисплеем с частотой 240 Гц и разрешением 2,5K, процессором Core i9-14900HX, графикой GeForce RTX 4090 Laptop и 64Gb оперативной памяти.