Он не предназначен для игр, однако запустить Cyberpunk 2077 ему не составит сложности.

В последние месяцы многие специализированные производители представили высокопроизводительные GPU-серверы на базе процессоров AMD серии EPYC 9000. По сути, эти серверы выполняют функции усовершенствованных рабочих станций. Компания Velocity Micro – последний участник данной гонки – представила GPU-сервер ProMagix G480a, способный вместить до восьми двухслотовых графических процессоров NVIDIA с поддержкой CUDA или Tensor.

Важно отметить, что эти серверы не предназначены для игр, хотя при желании они без особых проблем на максимальных настройках справятся с такими проектами, как Cyberpunk 2077 и Crysis. Их основная задача – интенсивный подсчет чисел, для чего еще пару десятилетий назад потребовался бы суперкомпьютер.

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Двухсокетная материнская плата, размещенная в солидном корпусе, рассчитана на два процессора EPYC 9654, что в сумме дает 192 ядра. Покупатель может выбрать либо интегрированную VGA-карту от Aspeed, либо оснастить сервер восемью 48Gb-ми видеокартами PNY NVIDIA RTX 6000 Ada для рабочих станций. Для питания этого гиганта используются три блока питания мощностью 3 кВт с дополнительным резервным блоком.

Компания Velocity Micro заявляет, что эти серверы идеально подходят для обучения искусственного интеллекта, сложных симуляций и научных расчетов, требующих больших затрат энергии.

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Стоимость полностью укомплектованного сервера с 384 потоками, 1Tb памяти и восемью графическими процессорами RTX 6000 Ada достигает почти 135 тыс. долларов. Velocity Micro предлагает гарантию на эти серверы до трех лет, а также пожизненный план модернизации для обслуживания, усовершенствования и доработки. Более дешевые альтернативы можно найти у таких конкурентов, как Dihuni (около 97 тыс. долларов), Xicomputer (около 90 тыс. долларов) или Bizon-Tech (около 92 тыс. долларов).