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Kachka
Представлен неубиваемый смартфон Doogee с 8Gb ОЗУ и 50 Мп камерой за $235
Смартфон получил 4,5-дюймовый дисплей.

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Китайский производитель Doogee недавно представил уникальное устройство – миниатюрный смартфон с диагональю экрана менее 5 дюймов. Новинка, получившая название Doogee Smini, оснащена компактным 4,5-дюймовым дисплеем.

Doogee Smini, который весит всего 155 г и имеет размеры 133x60x13,5 мм, выгодно отличается от iPhone 13 Mini. Хотя он на 1,5 мм длиннее аналога iPhone, его толщина на 4 мм меньше. Примечательно, что устройство имеет большую толщину и обеспечивает надежную защиту от пыли, воды и падений, соответствуя стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K.

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Еще одной особенностью устройства является дополнительный экран на задней панели, на который выводится различная служебная информация, в том числе время, состояние батареи и погода.

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Основные технические характеристики включают IPS-панель с разрешением QHD+ (1170x480 пикселей), двойную тыльную камеру с объективами 50 и 2 Мп, фронтальную камеру 8 Мп, процессор MediaTek Helio G99 SoC, аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой зарядки 18W через USB-C, возможности NFC, 3,5-мм разъем для наушников и операционную систему Android 13. На AliExpress можно найти вариант с 8Gb оперативной памяти и 256Gb накопителем за 235 долларов.

#смартфоны #doogee
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