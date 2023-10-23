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Kachka
Ryzen 7 7800X3D перед распродажей 11.11 в Китае стоит на 23% дешевле рекомендованной цены
Похожие скидки ожидаются в Европе.

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Цена на Ryzen 7 7800X3D скоро будет существенно снижена в Китае: теперь она составляет 2599 юаней. Обновленная стоимость является более бюджетной по сравнению с начальной ценой в 3299 юаней (около $449), когда модель только появилась на рынке в апреле. Снижение цены связано с предстоящим фестивалем 11.11 – важным событием в Китае, когда различные платформы электронной коммерции предоставляют щедрые скидки на товары повседневного спроса и компьютерное оборудование.

Несмотря на то, что фестиваль еще официально не начался, акция для Ryzen 7 7800X3D стартует сегодня. Значимость этой акции еще больше подчеркивается, если вспомнить прошлогоднюю волну скидок на процессоры Ryzen 7000, которая также началась в Китае в это время. Впоследствии процессоры AMD AM5 постепенно становились все более доступными.

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Фестиваль 11.11, организованный официальным магазином AMD, служит хорошим индикатором того, что ожидает геймеров в других регионах, когда через месяц наступит "черная пятница" и "киберпонедельник". В настоящее время цена 7800X3D составляет $369, хотя в начале октября процессор уже был доступен за $349. Поэтому вполне резонно ожидать еще более существенных скидок в следующем месяце.

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Согласно обзору TechPowerUP, 7800X3D не только превосходит новейший флагман Intel Core i9-14900K в разрешениях 1080p и 1440p, но и может похвастаться значительно меньшим энергопотреблением.

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