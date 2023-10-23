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Kachka
RTX 4080 SUPER может получить на 4Gb больше памяти, чем RTX 4080, а стоить столько же
Остальные характеристики пока неизвестны.

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О новом графическом процессоре от NVIDIA, GeForce RTX 4080 SUPER, ходит множество слухов. Утверждается, что он будет обладать большим объемом памяти по сравнению с оригинальной видеокартой GeForce RTX 4080.

По данным инсайдера Kopite7limi, RTX 4080 SUPER может сохранить полный корпус GPU AD103, в то время как RTX 4070 SUPER будет аналогична по характеристикам RTX 4070 Ti. Это говорит о том, что NVIDIA изучает различные конфигурации этих графических процессоров, но только один из них, скорее всего, поступит в розничную продажу.

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Первоначально ходили слухи, что GeForce RTX 4080 SUPER будет использовать чип AD102 с общей мощностью менее 450W и будет стоить ровно столько же, сколько и RTX 4080. 

Одна из предполагаемых конфигураций GeForce RTX 4080 SUPER включает до 20Gb памяти GDDR6X, что на 25% больше по сравнению с RTX 4080. Это ставит ее в один ряд с RTX 3080 Ti 20Gb памяти.

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Решение об увеличении объема памяти связано с использованием графического процессора AD102, поскольку существующие чипы AD103 имеют 256-битный интерфейс шины, что ограничивает их объем до 16Gb. Графический процессор AD102 позволяет использовать более широкую шину, а при наличии 20Gb VRAM ожидается 320-разрядная конфигурация.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4080 #rtx 4080 super
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RTX 4080 SUPER может получить на 4Gb больше памяти, чем RTX 4080, а стоить столько же
FelsheR-BAN100913
16:30
Там вся земля 100 раз вывезена и дезактивирована - это же японцы. В чернобыле каклы почему-то не живут?)) Не смогли за 40 лет вообще ни чего.
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