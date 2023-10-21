Большинство чипов более официально поставляться не будут.

После официальной реализации обновленной торговой политики США Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA, официально отреагировал на это решение, выразив обеспокоенность его потенциальным негативным влиянием на материковый китайский рынок.

Недавние корректировки экспортных ограничений в отношении Китая, проведенные администрацией Байдена, теперь включают в себя блокировку поставок в Китай различных чипов для искусственного интеллекта. Этот шаг объясняется тем, что США опасаются, что стремительное развитие ИИ может дать Китаю большое военное преимущество. В связи с этим они сочли необходимым ограничить поставки графических процессоров для искусственного интеллекта, включая модели NVIDIA H800 и A800. Однако новые правила вызвали сомнения у NVIDIA, известного производителя видеокарт и чипов для ИИ, который считает, что санкции, несомненно, повлияют на весь китайский рынок.

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В интервью местным СМИ генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг признал решение США поставить национальные интересы выше деловых. Он подчеркнул, что NVIDIA будет соблюдать новые правила. Кроме того, Хуанг сообщил, что NVIDIA намерена быстро развиваться на мировых рынках, сохраняя при этом приверженность своим постоянным клиентам в Китае. Подразумевается, что у NVIDIA не будет другого выбора, кроме как подчиниться новой политике, которая на данный момент может поставить в невыгодное положение и клиентов из материкового Китая, и саму NVIDIA.