Он выйдет на рынок сразу после Xiaomi 14

На ближайшую неделю запланирован официальный запуск однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а дебют первых флагманских смартфонов iQOO, а именно iQOO 12 и iQOO 12 Pro, назначен на 7 ноября.

Интригующий снимок младшей модели iQOO 12 был сделан в метро в Китае. Одновременно с этим известный информатор Digital Chat Station разгласил важные технические характеристики этого смартфона.

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В первую очередь привлекает внимание модуль камеры, отличающийся значительными размерами и характерной формой "суперэллипса". Основная камера состоит из трех модулей: сенсоров OmniVision OV50H (50 МП, оснащен широкоугольным объективом и OIS), OmniVision OV64B (64 МП, с телеобъективом) и Samsung JN1 (50 МП, оснащен сверхширокоугольным объективом).

В устройстве установлен OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Питать смартфон будет надежный аккумулятор емкостью 4880 мАч, поддерживающий быструю зарядку 120W. Кроме того, iQOO 12 имеет защиту IP68, что повышает его прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

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Стоит отметить, что iQOO 12 дебютирует на рынке после Xiaomi 14, но до Samsung Galaxy S24. Эти модели готовы вступить в жесткую конкуренцию за благосклонность взыскательных потребителей и их заработанные средства.