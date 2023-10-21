Основная причина – предстоящий халвинг.

Поскольку до очередного снижения вдвое вознаграждения за майнинг биткоина (халвинга), сигнализирующего о надвигающейся дефляции, остается менее полугода, ожидание существенного роста BTC становится всё более ощутимым. Если исторические закономерности сохранятся, то биткоин окажется на пороге легендарного "бычьего" роста, вызвавшего большой ажиотаж с тех пор, как ведущая криптовалюта мира преодолела психологически значимый ценовой рубеж в $30 000.

На макроэкономическом фронте, после того как в сентябре число первичных обращений за пособием по безработице оказалось стабильно низким, что свидетельствует об устойчивости рынка труда, председатель ФРС Джером Пауэлл выразил готовность продлить паузу в повышении процентных ставок. Это решение принимается по мере того, как уже идущее ужесточение финансовых условий оказывает свое влияние на экономику США.

реклама

Почему направление ФРС по процентным ставкам актуально для биткоина? Как известно, биткоин часто ведет себя аналогично технологической акции, ориентированной на рост, о чем свидетельствует его периодическая высокая корреляция с индексом Nasdaq. Это объясняется тем, что, подобно акциям, чей "бычий" тезис зависит от ожиданий будущих прибылей, фундаментальная ценность биткоина обусловлена его фиксированной дефицитностью и связанным с этим ожиданием будущего роста цен.

Что касается неотъемлемых факторов, то недавно компания Coinbase выразила оптимизм в отношении вероятности запуска спотовых ETF на биткоин в США. Появление спотового ETF на BTC упростит процесс получения инвесторами возможности инвестировать в криптовалюту без проблем, связанных с фьючерсными ETF. Согласно анализу, проведенному компанией K33 Research, дебют спотовых ETF может привлечь около 100 тыс BTC новых инвестиций в течение нескольких месяцев, что эквивалентно примерно $3 млрд по текущим ценам.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одновременно с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под влиянием судебных решений пересматривает свою общую позицию в отношении криптовалют. В частности, SEC отозвала свой иск против Ripple. Ранее SEC утверждала, что токен XRP компании Ripple представляет собой ценную бумагу, а периодический выпуск XRP через институциональные и программные продажи для финансирования своей деятельности нарушает законодательство о ценных бумагах. Однако суд критически отнесся к слишком агрессивной интерпретации SEC текущей ситуации на рынке.