На данный момент криптовалюта стоит $28 700.

Стоимость биткоина недавно превысила отметку в 29 000 долларов и на момент написания данного материала находится в районе 28 700 долларов. Примечательно, что и другие криптовалюты демонстрируют тенденцию к росту.

Такой заметный рост во многом объясняется продолжающимися дискуссиями о скором одобрении первых биржевых фондов (ETF) биткоина в США. На это также влияют неудачи, с которыми столкнулась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в судебных разбирательствах.

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За последние 24 часа стоимость биткоина значительно выросла на 4%. Если рассматривать семидневный временной интервал, то рост основной криптовалюты составил почти 10%. Одновременно с этим рыночная капитализация BTC достигла впечатляющей отметки в 571 млрд долларов.

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Напомним, что в начале недели известное криптовалютное издание Cointelegraph опубликовало новость об одобрении ETF на биткоин. Эта новость быстро получила широкую огласку и вызвала рост цены биткоина. Однако энтузиазм был приглушен, когда компания BlackRock незамедлительно сообщила, что ее заявка все еще находится на стадии рассмотрения. Позже Cointelegraph принес извинения, признав, что сообщение не прошло должной редакционной проверки перед публикацией. В результате курс биткоина превысил отметку $30 000, но затем вернулся к уровню $28 000 и возобновил рост.