Емкость батареи будет составлять 5400 мАч.

Компания OnePlus сделала официальное заявление о сотрудничестве с компанией BOE, подчеркнув, что их совместные усилия направлены на повышение качества экрана смартфона.

Согласно информации, полученной от авторитетного источника Digital Chat Station, ожидается, что предстоящий смартфон OnePlus с экраном 2K будет иметь впечатляющую пиковую яркость 3000 кд/м2. Последующие модели с экранами 1,5K, как ожидается, будут обладать еще более высоким уровнем яркости.

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В первых сообщениях о OnePlus 12 говорилось о 6,82-дюймовом изогнутом дисплее с разрешением 3168x1440 пикселей и возможностью адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Флагманский вариант будет оснащен 24Gb оперативной памяти и 1Tb встроенной памяти. Стоит отметить, что ранее сообщалось о несколько меньшем уровне яркости - 2600 кд/м2.

Основная камера OnePlus 12 будет оснащена сенсором Sony IMX966 с оптическим форматом 1/1,4 дюйма, диафрагмой F/1,7 и оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того, смартфон будет оснащен перископическим телеобъективом с 64Мп сенсором OV64B.

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По слухам, смартфон будет оснащен емким аккумулятором на 5400 мАч, поддерживающим как проводную зарядку мощностью 100W, так и беспроводную зарядку мощностью 50W.