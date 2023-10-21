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Kachka
Китай хорошо справляется с санкциями США: спрос на китайские чипы растет экспоненциально
Несмотря на все санкции, индустрия продолжает расти.

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Ужесточение американского законодательства в отношении китайской полупроводниковой промышленности привело к увеличению выгод для китайских производителей оборудования для производства микросхем. В последние месяцы наблюдается заметный рост заказов на их продукцию.

Такие китайские производители оборудования, как компания Naura, выпускающая инструменты для чипов, и компания AMEC, специализирующаяся на разработке оборудовании, отметили значительное увеличение своей доли на рынке в тендерах китайских литейных заводов. Этот сдвиг отражает стремление производителей микросхем заменить оборудование иностранного производства отечественными аналогами.

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Анализ 182 тендеров, проведенный компанией Huatai Securities в прошлом месяце, показал, что почти половина, а именно 47,25% всех тендеров на поставку оборудования, проведенных китайскими литейными заводами в период с января по август 2023 года, была обеспечена местными производителями. Более того, в период с июля по август 2023 г. китайские поставщики получили 62% этих тендеров, что значительно больше, чем 36,3%, которые они занимали в марте-апреле, по данным брокерских аналитиков.

Администрация Джо Байдена в один из последних вторников расширила свои усилия по ограничению китайской индустрии производства микросхем. Эти меры направлены на то, чтобы не допустить приобретения Пекином передовых американских технологий, способных укрепить его военный потенциал. В ответ на это Министерство иностранных дел Китая решительно осудило эти ограничения, заявив о нарушении принципов рыночной экономики и честной конкуренции.

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В настоящее время литейные предприятия активно тестируют китайское оборудование на всех имеющихся у них зарубежных машинах. Если оборудование соответствует их требованиям, оно принимается на вооружение с целью снижения зависимости от иностранного импорта.

#полупроводники #сша #китай #чипы #сша vs китай
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