Стало известно о подготовке новых продуктов.

Компания Moore Threads Technology, китайский производитель графических процессоров, недавно попавший под санкции правительства США, находится в процессе тестирования своих графических процессоров нового поколения, предназначенных как для персональных компьютеров, так и для центров обработки данных.

Речь идет о двух продуктах: MTT S90, предназначенном для клиентских ПК, и MTT S4000, предназначенном для центров обработки данных. Отличаясь идентификаторами устройств 0301 и 0323, эти GPU, вероятно, относятся к третьему поколению Moore Threads.

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Хотя конкретные сведения об этих GPU остаются скудными, появление новых идентификаторов устройств позволяет предположить, что на смену серии GPU Chunxiao придет новая микроархитектура. Существующая линейка Chunxiao включает в себя продукты MTT S70, MTT S80 и MTT S4000, которые ранее не могли конкурировать с ведущими видеокартами от AMD, Intel и NVIDIA.

Вполне вероятно, что в распоряжении компании Moore Threads уже имеются физические образцы GPU третьего поколения. Однако оценка производительности и качества этих графических процессоров и соответствующих драйверов остается сложной задачей.

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При этом возникает вопрос, действительно ли эти тонкости имеют значение. Недавно компания Moore Threads была включена в "черный список" юридических лиц США, что существенно ограничивает ее доступ к технологиям американского производства. Учитывая, что большинство микросхем, производимых на литейных заводах, таких как TSMC, опираются на американские инструменты или технологии, производители микросхем сталкиваются с серьезными трудностями при получении экспортных лицензий в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.