Каждому новому подписчику в год придётся платить 1 доллар.

Илон Маск, владелец компании Twitter, представил инновационную стратегию борьбы с ботами и привлечения новых пользователей. Его подход предполагает взимание с подписчиков номинальной платы в размере $1 в год за доступ к платформе. Эта инициатива, получившая название "Не бот", в настоящее время проходит тестирование в Новой Зеландии и на Филиппинах. Для получения доступа к платформе новым пользователям необходимо выполнить два шага: верифицировать свой номер телефона и подписаться на тарифный план.

Хотя пакет "Премиум" с заветной синей галочкой по-прежнему доступен по цене $8 в месяц, Twitter также экспериментирует с новым уровнем, стоимость которого составляет всего 1 доллар (или местный эквивалент) в год. Этот уровень позволяет пользователям участвовать в различных действиях, таких как размещение контента, "лайки", ответы, перепосты и цитирование контента других пользователей. Тем, кто не платит, предоставляется ограниченный набор функций: чтение сообщений и просмотр видео.

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Основной целью программы является борьба с ботами и спамерами, которые пытаются манипулировать платформой и нарушать работу пользователей, говорится в сообщении. Более подробную информацию о результатах этой инициативы Twitter планирует представить в ближайшее время.

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Решение о введении номинальной платы за создание новой учетной записи может показаться разумной мерой борьбы со спамом, однако эффективность ежегодной платы в размере 1 доллара является предметом пристального внимания. Возникает вопрос о том, готовы ли люди терпеть незначительные неудобства, связанные с оплатой услуг, которые раньше были бесплатными, особенно учитывая недавние проблемы Twitter как платформы, наполненной спамом и дезинформацией.