Решение направлено на молодых инвесторов.

Многочисленные молодые инвесторы накопили богатство благодаря криптовалютам. Теперь и компания Ferrari решила воспользоваться этой тенденцией, сделав возможным приобретение своих премиальных суперкаров с помощью технологии блокчейн.

В США дилерские центры Ferrari уже начали принимать криптовалютные платежи, а в первые месяцы 2024 года планируется распространить эту услугу на Европу, а затем и на другие регионы мира. Примечательно, что в настоящее время принимаются такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum и стабильная монета USDC.

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Учитывая присущую криптовалютам волатильность, Ferrari сделала разумный выбор в пользу платежной системы BitPay – платформы, позволяющей быстро преобразовывать цифровые активы в обычную валюту. Такой стратегический выбор позволяет оградить дилерские центры от резких колебаний цен, присущих криптовалютному рынку. Кроме того, BitPay гарантирует, что эти криптовалютные транзакции не связаны с преступной деятельностью, отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов.

Энрико Галлиера, директор по маркетингу и коммерции Ferrari, выразил свой энтузиазм по поводу этого события. Он подчеркнул, что такой подход открывает двери для более широкой аудитории, выходящей за рамки традиционной клиентуры. Важно отметить, что Ferrari дала понять, что цены на их автомобили останутся неизменными, и никаких дополнительных комиссий или сборов при оплате криптовалютой взиматься не будет.

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Стоит отметить, что компания Tesla в 2021 году первоначально объявила о приеме Bitcoin к оплате, но затем отменила это решение из-за экологических проблем, связанных с майнингом Bitcoin. Последние сообщения намекают на то, что компания Tesla может вернуться к идее приема криптовалютных платежей в ближайшем будущем.