Оно мешало нормальной работе контактов.

Компания NorthWestRepair, популярный в технологическом сообществе автор контента, недавно выложила видеоролик, демонстрирующий устранение неисправностей и восстановление видеокарты GeForce RTX 4090 Founders Edition, известной своей высокой производительностью. Примечательным в этом ролике является неожиданное открытие, сделанное при подъеме графического процессора, – встреча с крылатым насекомым. Это насекомое каким-то образом оказалось между графическим процессором и площадками печатной платы во время первоначальной сборки, что и привело к досадной помехе.

Пользователь Twitter @ghost_motley обнаружил видеозапись и обратил внимание на необычность подобного инцидента. В условиях чистого помещения для сборки электроники очень редко можно встретить летающее насекомое.

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Человек, обратившийся в NorthWestRepair для устранения проблем с видеокартой, изначально приобрел "абсолютно новую" GeForce RTX 4090 Founders Edition на вторичном рынке, предположительно без каких-либо гарантий. Судя по всему, это была бюджетная покупка. Неудивительно, что бюджетный графический процессор не смог работать так, как ожидалось. Однако некоторые признаки жизни он все же подал. При включении в систему вентиляторы GPU вращались на максимальных оборотах, но изображение на мониторе не появлялось.

Специалисты NorthWestRepair приступили к комплексной диагностике, которая началась с полной разборки карты и обнажения печатной платы.

В итоге, поскольку на безупречно чистой и исправной печатной плате не было обнаружено никаких видимых проблем, основным подозреваемым в неисправности оказался сам графический процессор. Поэтому специалисты NorthWestRepair решили извлечь микросхему AD102 для более детального изучения. Используя специализированное оборудование для пайки BGA, специалисты аккуратно отсоединили графический процессор и обнаружили останки крылатого насекомого.

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После тщательной очистки и перепайки NorthWestRepair успешно подключили видеокарту, и последующее тестирование показало, что некогда неработающий RTX 4090 был возрожден.