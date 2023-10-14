Это решение связано с требованиями рынка.

Согласно сообщению агентства Reuters, директор по маркетингу и продажам Ferrari Энрико Галлиера объявил о решении компании принять криптовалюту в качестве способа оплаты своих автомобилей класса люкс. Первоначально этот способ оплаты будет доступен только в США, но в ближайшем будущем компания планирует распространить его и на европейских клиентов.

Галлиера подчеркнул, что криптовалютный ландшафт претерпел значительные изменения. Появление нового программного обеспечения и все более широкое использование возобновляемых источников энергии превратили криптовалюты в более экологичный вариант. В отличие от прошлого, эти цифровые активы больше не оказывают существенного воздействия на окружающую среду.

реклама

Более того, компания Ferrari активно работает над достижением углеродной нейтральности по всей цепочке создания стоимости автомобилей к 2030 году. Интеграция криптовалютных платежей согласуется с долгосрочными целями компании в области устойчивого развития и способствует снижению воздействия на окружающую среду.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако это решение не ограничивается только экологическими соображениями. По всей видимости, решающую роль в переходе Ferrari на прием криптовалюты сыграл ответ на запросы рынка и дилеров. Многие клиенты компании – как молодые криптовалютные инвесторы, так и традиционные инвесторы, желающие диверсифицировать свои портфели, – проявили большой интерес к использованию криптовалюты при покупке дорогих автомобилей.