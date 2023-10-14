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Kachka
Ferrari переходит на оплату в криптовалюте
Это решение связано с требованиями рынка.

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Согласно сообщению агентства Reuters, директор по маркетингу и продажам Ferrari Энрико Галлиера объявил о решении компании принять криптовалюту в качестве способа оплаты своих автомобилей класса люкс. Первоначально этот способ оплаты будет доступен только в США, но в ближайшем будущем компания планирует распространить его и на европейских клиентов.

Галлиера подчеркнул, что криптовалютный ландшафт претерпел значительные изменения. Появление нового программного обеспечения и все более широкое использование возобновляемых источников энергии превратили криптовалюты в более экологичный вариант. В отличие от прошлого, эти цифровые активы больше не оказывают существенного воздействия на окружающую среду.

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Более того, компания Ferrari активно работает над достижением углеродной нейтральности по всей цепочке создания стоимости автомобилей к 2030 году. Интеграция криптовалютных платежей согласуется с долгосрочными целями компании в области устойчивого развития и способствует снижению воздействия на окружающую среду.

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Однако это решение не ограничивается только экологическими соображениями. По всей видимости, решающую роль в переходе Ferrari на прием криптовалюты сыграл ответ на запросы рынка и дилеров. Многие клиенты компании – как молодые криптовалютные инвесторы, так и традиционные инвесторы, желающие диверсифицировать свои портфели, – проявили большой интерес к использованию криптовалюты при покупке дорогих автомобилей.

#криптовалюты #автомобили #машины #ferrari
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