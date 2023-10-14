Этот результат превзошёл скачок с A16 Bionic до Apple A17 Pro.

Snapdragon 8 Gen 3, установленный в Galaxy, обещает значительный прирост производительности в этом году. Изначально высказывались предположения, что Adreno 750, который войдет в состав грядущей флагманской SoC компании Qualcomm, превзойдет Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2 на 40%. Однако недавние сравнения в тестах Vulkan показали еще более впечатляющий скачок, вдвое превышающий первоначально ожидаемый прирост производительности.

В бенчмарке Geekbench 6 в тесте Vulkan Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy показал 10%-е превосходство в производительности над графическим процессором Xclipse 940 в Exynos 2400. Хотя их производительность в OpenCL остается сопоставимой, реальное отличие заключается в прогрессе между новейшим чипсетом и его предшественником.

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Примечательно, что в этих тестах участвовал Galaxy S23 Ultra, продемонстрировавший существенный разрыв в производительности между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy. На приведенном ниже графике видно, что последний в этой категории быстрее более чем на 80%, что является значительным достижением в рамках одного поколения. Этот скачок производительности превосходит результат, достигнутый Apple A17 Pro по сравнению с A16 Bionic.

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Интригующим моментом является то, что тесты Vulkan проводились на Galaxy S24 Plus, а не на Galaxy S24 Ultra. Даже с потенциально меньшим охлаждением Snapdragon 8 Gen 3 превзошел своего предшественника со значительным отрывом.