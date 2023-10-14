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Kachka
Современные смартфоны имеют уже более 4,3 млрд человек на Земле
Однако 3,4 млрд человек по-прежнему живут без них.

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Недавнее исследование, проведенное GSMA, показало, что около 4,3 млрд человек, что составляет 54% населения Земли, в настоящее время являются гордыми владельцами смартфонов. Этот результат стал ярким свидетельством недавно опубликованного отчета GSMA "State of Mobile Internet Connectivity Report" (SOMIC), проливающего свет на последовательное распространение смартфонов в мире. В настоящее время более половины населения планеты обладают мобильными устройствами, позволяющими выходить в интернет.

Кроме того, согласно отчету, в настоящее время 57% жителей планеты подключены к мобильному интернету, что свидетельствует о росте по сравнению с показателем в 55%, наблюдавшимся в конце 2021 года. При более глубоком изучении данных выясняется, что 69% пользователей смартфонов выходят в интернет с помощью устройств с поддержкой 4G, а еще 17% – с помощью устройств с поддержкой 5G.

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Примечательно, что рост числа пользователей смартфонов с поддержкой 4G и 5G наблюдается в основном на более развитых рынках, в то время как развивающиеся регионы по-прежнему в значительной степени опираются на технологии 3G и даже 2G. В таких регионах, как Африка к югу от Сахары, распространенность смартфонов с поддержкой 4G остается относительно низкой. Аналогичная тенденция, хотя и менее выраженная, наблюдается в сегменте Ближнего Востока и Северной Африки, где 33% пользователей все еще полагаются на устройства с поддержкой 3G.

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В целом глобальный охват мобильными сетями в настоящее время составляет около 95% населения Земли. Тем не менее 3,4 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к мобильному интернету. Такая ситуация подчеркивает проблемы, связанные с цифровым неравенством, которые становятся все более заметными по мере усиления взаимосвязи в мире.

#смартфоны #технологии #земля #население земли
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