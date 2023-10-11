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Kachka
Крупнейший производитель оборудования для майнинга не может выплачивать зарплаты сотрудникам
У Bitmain попросту кончились деньги.

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Компания Bitmain, один из крупнейших в мире производителей ASIC-майнеров, предназначенных для добычи биткоина и других цифровых валют, пошла на прекращение выплаты заработной платы своим сотрудникам с сентября, сообщает китайское информационное агентство Leiphone.

Кроме того, Bitmain отменила все бонусы для сотрудников, а также сократила их заработную плату по сравнению с предыдущим месяцем. Это решение подтвердили многие сотрудники компании.

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В своем внутреннем сообщении Bitmain ссылается на то, что в течение сентября компания еще не достигла чистого положительного денежного потока, особенно в связи с новыми заказами ASIC. Теперь сотрудникам грозит дополнительное сокращение базовой зарплаты на 50%.

Продолжающийся "медвежий" рынок криптовалют оказывает значительное давление на предприятия, занимающиеся майнингом. Компания Bitmain, пытаясь адаптироваться к меняющемуся ландшафту, снизила цену на свою майнинговую установку S19 Pro еще в сентябре 2022 года.

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Компания Bitmain, изначально основанная в Пекине в 2013 году, имеет множество дочерних компаний в США, Сингапуре, Малайзии и Казахстане. Стоит отметить, что в апреле Bitmain была оштрафована на $3,6 млн за предполагаемые налоговые нарушения в Китае.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #криптовалютный рынок
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