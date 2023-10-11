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Kachka
Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире, потеснив Toyota Corolla
Автомобиль продался тиражом в 758 тыс. штук.

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К концу августа 2023 г. на мировом автомобильном рынке лидером стала модель Tesla Model Y, которая за прошедший год выросла на 76,7% и составила 758 645 единиц. В результате Toyota Corolla сместилась с первого места, продемонстрировав небольшое падение на 3,4%, составив 711 780 автомобилей. Интересно, что Toyota Hilux испытывала трудности и показала самые низкие результаты за первые восемь месяцев года.

Компания focus2move старательно составляет рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире, объединяя данные из 162 стран. Этот список регулярно обновляется на основе регистрационных данных, предоставляемых местными органами власти.

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На третьем месте находится Ford F-Series с впечатляющим показателем в 595 675 единиц и значительным ростом за год – 18,6%. Toyota RAV4, напротив, опустилась на две позиции и заняла четвертое место с объемом продаж 567 196 единиц, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На пятом месте находится Honda CR-V, поднявшаяся на одну позицию с показателем 434 792 единицы, что означает рост на 5,7%. Toyota Camry опустилась на три позиции – 407 796 регистраций, что свидетельствует о снижении на 6,2%.

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Chevrolet Silverado занял восьмую позицию, зарегистрировав 402 486 автомобилей (+3,7%). Следом за ним идет Toyota Hilux – 381 338 единиц. Наконец, на десятом месте оказалась Tesla Model 3, зарегистрировавшая 364 195 новых регистраций и снизившая свои показатели на 2,8%.

#автомобили #toyota #tesla model y #автомобили tesla
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