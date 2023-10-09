Иногда разница в производительности может достигать 28%.

Самой мощной среди бюджетных видеокарт текущего поколения является GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, имеющая восемь линий интерфейса PCIe 4.0. Авторы Hardware Unboxed провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли это ограничение на производительность при установке карты в материнскую плату со слотом PCIe 3.0. В этом случае пропускная способность соответствует показателям PCIe 4.0 x4.

Очевидно, что даже при высокой производительности RTX 4060 Ti ограничение пропускной способности все же сказывается, хотя и не очень существенно в большинстве случаев. В целом влияние относительно невелико, но в некоторых играх оно становится более заметным.

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В среднем разница между PCIe 3.0 и PCIe 4.0 составляет около 4% в Full HD, всего 2% в 1440p и всего 1% в 4K. Однако отдельные игры демонстрируют разные результаты. Например, в Far Cry 6 при разрешении 4K разница может достигать 12%, а в случае CS:GO при Full HD – значительные 28%.

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В заключение следует отметить, что обладателям старых платформ с интерфейсом PCIe 3.0 не стоит опасаться существенного падения производительности при приобретении RTX 4060 Ti.