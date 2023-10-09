Дисплей компьютера составляет 23,8".

Компания HP представила необычное дополнение к своему модельному ряду – 23,8-дюймовый универсальный ПК Envy Move. Примечательно, что этот ПК имеет отличительную особенность – встроенную ручку для переноски.

Это инновационное творение HP сочетает в себе функциональность полноценного компьютера и преимущество повышенной портативности. Наличие прочной ручки позволяет легко и удобно перемещать ПК, хотя он предназначен в первую очередь для переноски внутри дома, а не для длительных поездок с работы домой.

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Ручка – не единственное продуманное дополнение к этому ПК. Он также имеет легко складывающиеся ножки и задний карман, предназначенный для размещения клавиатуры. В комплект поставки входит клавиатура с тачпадом, что избавляет от необходимости использовать внешнюю мышь.

Кроме того, HP оснастила новый ПК собственным аккумулятором, способным обеспечить до 4 часов непрерывной работы. Эта особенность позволяет пользователям брать компьютер с собой в разные места дома, например, на веранду или в другую комнату, не привязываясь к розетке.

Что касается технических характеристик, то устройство оснащено 23,8-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 2560x1440р. В базовой конфигурации ПК оснащен процессором Core i3-1315U, дополненным твердотельным накопителем емкостью от 256Gb до 1Tb и оперативной памятью объемом до 16Gb. Кроме того, он предлагает множество вариантов подключения, включая USB 3, USB-C, HDMI, стереодинамики, веб-камеру, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

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Габариты ПК составляют 552x149x367 мм при массе 4 кг. Стартовая цена базовой модели этого ПК от HP составляет $900.