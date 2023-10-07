Нынешняя карта должна подешеветь до $999.

По имеющимся данным, NVIDIA готовится выпустить более мощный графический процессор GeForce RTX 4080 Ti в начале 2024 года. Ожидается, что цена на эту видеокарту будет аналогична цене существующей модели RTX 4080.

Источником этих предположений является инсайдер MEGAsizeGPU, который поделился информацией о планах NVIDIA по выпуску новой видеокарты, которая, возможно, будет называться RTX 4080S (SUPER) или RTX 4080 Ti. Предполагается, что будет использовано обозначение "Ti", что роднит ее с текущей линейкой NVIDIA Ada Lovelace.

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Независимо от номенклатуры, RTX 4080 Ti будет использовать графическое ядро AD102, предлагая несколько улучшенную конфигурацию ядер по сравнению с RTX 4080. Суммарная графическая мощность (TGP) нового варианта прогнозируется на уровне 450W, хотя в реальности ожидается, что карта будет работать в диапазоне 380-420W. Кроме того, возможно обновление памяти: 320-битный интерфейс и 20Gb VRAM, в отличие от 256-битного интерфейса и 16Gb VRAM у RTX 4080. Это усовершенствование призвано устранить заметный разрыв в производительности и технических характеристиках между RTX 4080 и RTX 4090.

Что касается цены, то, по некоторым данным, RTX 4080 Ti будет находиться в том же ценовом диапазоне, что и текущая модель RTX 4080, предлагаемая производителем розничная цена которой составляет $1 199. Это означает возможность официального снижения цен на существующие видеокарты RTX 4080 до $999 и даже ниже, в то время как RTX 4080 Ti займет сегмент $1 199.

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Важно отметить, что первоначально RTX 4080 за $1 199 была воспринята потребителями неоднозначно из-за невыгодного соотношения цены и производительности.