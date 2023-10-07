Потребление карты составляет всего 80W.

Ютубер с ником Retro Komodo провел тест производительности необычной видеокарты на базе мобильного графического процессора NVIDIA RTX 3060. Несмотря на "неполноценное" мобильное железо, ютубер обнаружил, что эта уникальная видеокарта показывает впечатляющие результаты, стабильно достигая частоты кадров значительно выше 60 FPS при разрешении 1080p в различных новых и старых играх.

Видеокарты RTX 3060M дебютировали во время криптовалютного ажиотажа 2021 года как ответ на кремниевый ограничитель майнинга LHR Ethereum от NVIDIA, который был интегрирован в настольные GPU серии RTX 3000.

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Эта ситуация привела к созданию настольных видеокарт, использующих GPU RTX 3060 для ноутбуков, что позволило крупным криптовалютным фермам продолжать приобретать новые GPU без ограничений по хэшрейту, накладываемых на настольные аналоги NVIDIA.

По своим техническим характеристикам эта карта не так сильно отстает от настольного аналога RTX 3060 12Gb, как можно было бы предположить. RTX 3060M может похвастаться еще большим количеством ядер CUDA – 3840.

Тем не менее, эта карта прекрасно показала себя в бенчмарк, обеспечив удивительную плавность игрового процесса. Основным недостатком этого GPU является необходимость использования модифицированных графических драйверов NVIDIA, поскольку компания официально не поддерживает использование мобильных графических процессоров RTX 3060 в качестве настольных карт.

Блогер Retro Komodo провел всестороннее тестирование GPU, используя систему Ryzen 7 3700X, и запустил такие бенчмарки и игры, как 3DMark Fire Strike, 3DMark Time Spy, 3DMark Port Royal, Unigine Heaven, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Fortnite и Doom Eternal.

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В Shadow of the Tomb Raider RTX 3060M показала 126 FPS при разрешении 1080p на высоких настройках, а в Cyberpunk 2077 – стабильные 108 FPS при том же разрешении на высоких настройках. В Fortnite карта смогла достичь 82 FPS в 1080p на высоких настройках в режиме DLSS Quality, а в Doom Eternal – 109 FPS при 1080p на высоких настройках.