Старт ракеты будет осуществлен через три-четыре года.

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшие три-четыре года компания намерена осуществить успешную посадку космического корабля Starship на Марс. Это заявление он передал по видеосвязи во время Международного конгресса астронавтики, проходящего в Баку.

Маск выразил уверенность в возможности проведения тестовой беспилотной посадки на Марс в ближайшие четыре года. Он обсудил этот вопрос с Клеем Моури, занимающим пост президента Международной федерации космонавтов.

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В 2016 году, когда Маск только представил проект Starship, он поставил перед SpaceX задачу осуществить первую посадку на Марс без экипажа к 2022 году, а в 2024 году – пилотируемый полет.

Стоит отметить, что в апреле во время испытательного полета звездолета возникли неполадки, в результате чего было принято решение прервать полет и уничтожить космический корабль вскоре после запуска. Второй звездолет технически готов к запуску, однако для его старта необходимо получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

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Последние разработки SpaceX свидетельствуют о намерении "прогреть" систему, что предполагает зажигание двигателей второй ступени звездолета перед отделением двух ступеней. Маск признал, что этот этап представляет наибольший риск для полета, поскольку успех зависит от правильной работы двигателей и от того, удастся ли космическому кораблю избежать взрывов. Если все пройдет успешно, достижение орбиты станет реальной возможностью.