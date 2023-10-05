Мощность карты составляет 185W.

Существование графических карт Arc A580 от Intel наконец было подтверждено. Недавно пользователи интернета имели возможность ознакомиться с изображениями этих карт, а также с презентацией Intel, в которой подробно описывались их характеристики и предполагаемое рыночное позиционирование. Кроме того, в сети появились живые фотографии данных видеокарт.

Одной из представленных карт является ASRock Arc A580 Challenger, и есть намеки на то, что компания Sparkle также собирается выпустить по крайней мере одну модель. Интересно, что эти карты не отличаются большими размерами, но любопытно, что они оснащены двумя восьмиконтактными разъемами питания, хотя их расчетная тепловая мощность (TDP) составляет всего 185W.

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Стоит отметить, что Intel Arc A580 позиционируется как прямой конкурент Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050. Кроме того, недавно стало известно, что NVIDIA планирует выпустить в начале следующего года уменьшенную версию RTX 3050 с 6Gb VRAM.

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Этими фотографиями поделился пользователь с ником momomo_us, надежный инсайдер с большим опытом точных утечек.