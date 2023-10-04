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Kachka
NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
Новая версия карты ожидается в 2024 году.

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В 2024 году NVIDIA представит новую версию GeForce RTX 3050 с архитектурой GPU Ampere и 6Gb памяти.

Оригинальная модель NVIDIA GeForce RTX 3050 дебютировала в январе 2022 года. Однако, по данным источников, спустя два года компания готовится к выпуску новой версии RTX 3050. По имеющимся данным, NVIDIA разрабатывает новую модель GeForce RTX 3050, которая будет использовать архитектуру GPU Ampere и получит 6Gb VRAM.

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Причины, побудившие NVIDIA приступить к созданию новой серии видеокарт GeForce RTX 3000, остаются неясными, особенно если учесть, что RTX 4050 в настоящее время практически не обсуждается, а последние сообщения и утечки не намекают на скорый выпуск. Вполне вероятно, что NVIDIA стремится избавиться от старых графических процессоров начального уровня Ampere.

Грядущая видеокарта RTX 3050 будет оснащена графическим процессором GA107-325-Kx и построена на печатной плате PG173 SKU 16. Точное количество ядер пока не раскрывается, но карта будет работать на пониженных тактовых частотах – 1470 МГц, что на 17% меньше, чем у оригинальной видеокарты GeForce RTX 3050.

Кроме того, карта будет оснащена более узкой 96-битной шиной, в отличие от 128-битной шины предшественницы. Соответственно, карта получит 6Gb VRAM, в отличие от 8Gb, доступных в существующих моделях. Эти изменения, как ожидается, приведут к значительному снижению энергопотребления GPU: номинальная мощность TGP составит всего 70W, что сделает внешние разъемы питания ненужными для большинства моделей.

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Что касается сроков производства, то видеокарта RTX 3050 6Gb должна поступить в производство в январе 2024 года. Что касается RTX 4050, то информация о ней пока отсутствует.

#nvidia #видеокарты #ampere #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3050
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