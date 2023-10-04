Спрос на такие устройства всё ещё имеется.

На платформе Kickstarter начался краудфандинг смартфона Murena 2 – устройства, которое отличается отсутствием сервисов Google и наличием физического переключателя, отключающего камеру и микрофон.

Несмотря на то, что концепция "дегуглинга", возможно, не получила широкого распространения, спрос на подобные устройства, судя по всему, существует, что и послужило толчком к появлению новых продуктов, подобных Murena 2. Этот смартфон, как и его предшественник, работает под управлением /e/OS – операционной системы на базе Android, в которой отсутствуют сервисы Google.

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С технической точки зрения Murena 2 представляет собой обычный смартфон. Он оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8/128Gb памяти, 64-мегапиксельной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Однако подробная информация о платформе, лежащей в его основе, крайне ограниченна. Компания лишь упоминает о наличии восьми ядер, не указывая конкретный чипсет, в отличие от первого поколения Murena, в котором использовался чипсет Helio P60.

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Что касается физических размеров, то Murena 2 имеет размеры 160x73,3x7,8 мм и весит 182 г. Кроме того, важно отметить использование несколько устаревших технологий Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, а также отсутствие поддержки 5G. В ходе краудфандинговой кампании запрашиваемая цена смартфона составляет 400 евро, а розничная цена – 500 евро.