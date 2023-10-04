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Kachka
Первый в мире искусственный энергетический остров будет готов через несколько лет
Компания Elia планирует и более масштабные проекты.

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Через несколько лет в мире появится первый искусственный энергетический остров. Экологи дали "зеленый свет" проекту "Остров принцессы Елизаветы", что позволит начать строительство в течение ближайших шести месяцев.

Остров Принцессы Елизаветы, тщательно спланированный искусственный участок суши, призван стать важнейшим энергетическим центром. Его основная роль будет заключаться в соединении морских ветропарков с материковой частью Бельгии.

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Инициатором этого амбициозного проекта является бельгийское предприятие Elia. Сроки строительства данного принципиально нового объекта – с марта 2024 года по август 2026 года. К 2030 году остров Принцессы Елизаветы должен быть полностью интегрирован в энергосистему, что позволит подключить к ней все ветряные электростанции и обеспечить переток энергии между островом и материком.

Кроме того, следует отметить, что именно этот остров должен стать неотъемлемым компонентом более масштабной инициативы Princess Elisabeth Zone – строительства морской ветряной электростанции мощностью 3,5 ГВт.

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По замыслу разработчиков, электроэнергия, получаемая от ветряных турбин, будет передаваться по сложной сети кабелей. Затем эта энергия будет преобразовываться в высоковольтную, что позволит распределять ее по материковой части Бельгии и другим европейским странам, что станет значительным шагом на пути к устойчивому энергетическому будущему.

#наука #европа #бельгия
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